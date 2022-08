'आप जनता के न्यायाधीश'...चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की विदाई में रो पड़े सीनियर वकील

नेशनल डेस्क: वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे शुक्रवार को निवर्तमान चीफ जस्टिस एन. वी. रमन्ना के विदाई कार्यक्रम में भावुक हो गए गए। नम आंखों के साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा संसद के बीच नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखा और दृढ़तापूर्वक ऐसा किया। दवे ने रमण को जनता का न्यायाधीश बताया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अदालत उन्हें ‘‘मुश्किल वक्त में भी संतुलन बनाए रखने'' के लिए याद रखेगी।

Senior Advocate Dushyant Dave gets emotional and cries in Court Hall 1 at CJI NV Ramana farewell#SupreemCourt #SupremeCourtOfIndia #CJINVRamana #CJIRamana pic.twitter.com/dsZsp9796F — Bar & Bench (@barandbench) August 26, 2022