VIDEO : दिग्विजय सिंह की कार ने मोटरसाईकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर, कांग्रेस नेता भी गाड़ी से उतरे

राजगढ़: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की कार ने एक मोटरसाईकिल सवार को बुरी तरह टक्कर मार जी। दरअसल, एसयूवी वाहन से टक्कर लगने पर वीरवार को जिले के जीरापुर कस्बे में एक मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि यह दुर्घटना तब हुई जब मोटरसाइकिल सवार युवक अचानक सिंह के काफिले के वाहनों के सामने आ गया और उस एसयूवी से टकरा गया जिसमें कांग्रेस नेता यात्रा कर रहे थे। कांग्रेस नेता के करीबी सूत्रों ने बताया कि सिंह तुरंत अपने वाहन से उतरे और घायल युवक रामबाबू बागरी (20) को अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल के लिए रेफर कर दिया गया।

Congress leader Digvijay Singh 's car hit a bike-borne man in MP's Rajgarh, Driver Akhtar Khan was arrested & car seized by police. pic.twitter.com/JTTmssDjB3 — Political Kida (@PoliticalKida) March 9, 2023