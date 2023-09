शिखर सम्मेलन एक अमिट छाप छोड़ गया, अमित शाह ने जी20 की सफल अध्यक्षता पर पीएम मोदी को बधाई दी

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की जी20 अध्यक्षता की ‘ऐतिहासिक सफलता' के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी और कहा कि यह शिखर सम्मेलन देश के हर उस नागरिक के लिए एक अमिट छाप छोड़ गया है जो भारतीय परोपकारी सांस्कृतिक मूल्यों की महानता में विश्वास करता है। जी20 शिखर सम्मेलन रविवार को समाप्त हो गया। उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने आम सहमति के माध्यम से नई दिल्ली घोषणापत्र को अंगीकार किया और अफ्रीकी संघ को इस समूह के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया।

My heartfelt congratulations to PM @narendramodi Ji on the historic success of our G20 presidency.



Whether it is the adoption of the New Delhi Leaders' Declaration or the inclusion of the African Union as a permanent member, the summit built bridges of trust among geopolitical… pic.twitter.com/i4gA7FCtoS — Amit Shah (@AmitShah) September 10, 2023