Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • राहुल गांधी का दावा -शाह ने 40-50 साल तक भाजपा सरकार की बात ‘वोट चोरी' के कारण की थी

राहुल गांधी का दावा -शाह ने 40-50 साल तक भाजपा सरकार की बात ‘वोट चोरी' के कारण की थी

Edited By Updated: 26 Aug, 2025 06:11 PM

shah talked about bjp government for 40 50 years because of vote theft rahul

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश में 40-50 साल तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बने रहने संबंधी बयान इसलिए दिया था क्योंकि ये लोग ‘वोट चोरी' करते हैं।

नेशनल डेस्क : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश में 40-50 साल तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बने रहने संबंधी बयान इसलिए दिया था क्योंकि ये लोग ‘वोट चोरी' करते हैं। उन्होंने ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मधुबनी में एक सभा को संबोधित करते हुए यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निर्वाचन आयुक्तों का चयन करते हैं और चुनावों की तारीखें, निर्वाचन आयोग नहीं, बल्कि भाजपा तय करती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘‘कुछ साल पहले अमित शाह ने कई बार यह बयान दिया कि भाजपा की सरकार 40-50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल तक सरकार चलेगी। अब सच्चाई सामने आ गई है।''

ये भी पढ़ें- लाडली बहना योजना: 26 लाख महिलाओं के बैंक खाते में नहीं आएगी 14वीं किस्त? जानिए क्या है पूरा मामला

 

उन्होंने दावा किया कि अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे थे, क्योंकि ये लोग ‘वोट चोरी' करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, ‘‘वोट की चोरी पहले गुजरात में शुरू हुई और फिर 2014 में देश में दूसरे हिस्सों में शुरू हो गईं। ये लोग चुन-चुनकर राज्य जितवाते और हरवाते हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी तय करते हैं कि निर्वाचन आयुक्त कौन बनेगा और इसमें विपक्ष के नेता की एक नहीं सुनी जाती। राहुल गांधी का कहना था, ‘‘2023 में भाजपा ने नया कानून बनाया कि निर्वाचन आयुक्त पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। सवाल है कि ऐसा कानून क्यों बनाया गया? जवाब है- 'वोट चोरी' करवाने के लिए।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

उनका कहना था, ‘‘मेरी 'वोट चोरी' से संबंधित संवाददाता सम्मेलन पर नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है तो वह बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं तो फंस गया, अब पकड़ लिया गया हूं।'' कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वोट का अधिकार छिन जाने के बाद लोगों को कोई दूसरा अधिकार नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा, ‘‘संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिलेगा। अंबानी का बेटा हो या देश का गरीब युवा, दोनों को एक समान वोट मिलता है। अंबानी जैसे पूंजीपतियों को वोट की जरूरत नहीं है, बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, उनका कर्ज माफ हो जाता है।'' राहुल गांधी ने कहा, ‘‘देश में वोट की जरूरत गरीबों को है, क्योंकि इसके बिना आपको कोई अधिकार नहीं मिल सकता।''

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी के बयान पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा- कभी उम्मीद नहीं थी कि वे हमें चोर कहेंगे

 

राहुल गांधी ने कहा कि वह जो कहते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘आने वाले समय में जो लोग 90 प्रतिशत आबादी का हिस्सा हैं, उसे संस्थाओं में भागीदारी मिलेगी।'' उनका कहना था, ‘‘जाति जनगणना इसकी बुनियाद है। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।'' राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, वह विकास का ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा, ‘‘ कहा जाता था कि देश में क्रांति बिहार से आती हैं...इस यात्रा में मुझे यह दिखा है।'' 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!