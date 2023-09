बॉक्स ऑफिस पर फिर चला शाहरुख खान का जादू, 'जवान' ने पहले तीन दिन में कमाए 144.22 करोड़ रुपए

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान की ‘जवान' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा कर रख दिया है। ‘जवान' फिल्म ने अपनी रिलीज़ के तीसरे दिन देशभर में कुल 144.22 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यह भारत में अबतक किसी हिंदी फिल्म की एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई है। निर्माताओं ने रविवार को इस बात की जानकारी दी।

