शशि थरूर ने उड़ाया The Kashmir Files का मजाक, विवेक अग्निहोत्री ने कहा-सुनंदा पुष्कर की खातिर मांगों माफी

10 May, 2022

कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर बनी हिंदी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के सिंगापुर में प्रदर्शन पर रोक लगाई जाएगी क्योंकि फिल्म को स्थानीय फिल्म वर्गीकरण दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर माना गया है।

नेशनल डेस्क: कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर बनी हिंदी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के सिंगापुर में प्रदर्शन पर रोक लगाई जाएगी क्योंकि फिल्म को स्थानीय फिल्म वर्गीकरण दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर माना गया है। वहीं सिंगापुर में फिल्म के रिलीज नहीं होने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने खुशी जताई है। शशि थरूर के ट्वीट के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और नेता के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गई है। सिंगापुर के चैनल न्यूज एशिया का आर्टिकल शेयर करते हुए शशि थरूर ने ट्वीट किया, भारत की रूलिंग पार्टी के द्वारा प्रमोट की गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिंगापुर में बैन कर दी गई है। इस ट्वीट से थरूर का निशाना भाजपा की तरफ था।

कांग्रेस नेता के ट्वीट पर विवेक अग्निहोत्री ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने नेता को उनकी भाषा में जवाब देते हुए लिखा- प्यारे fopdoodle (stupid), gnashnab (हमेशा शिकायत करने वाला), सिंगापुर दुनिया का सबसे regressive (पिछड़ा) सेंसर है. इसने तो The Last Temptations of Jesus को भी बैन कर दिया था. यहां तक कि एक रोमांटिक फिल्म The Leela Hotel Files को भी बैन किया जाएगा, प्लीज कश्मीरी हिंदू नरसंहार का मजाक उड़ाना बंद करें। अपने ट्वीट के साथ विवेक अग्निहोत्री ने सिंगापुर की बैन की हुईं 48 लोकप्रिय फिल्मों की लिस्ट भी अटैच की है, इनमें से कुछ फिल्मों को तो IMDb पर 8 रेटिंग मिली हुई है।

विवेक अग्निहोत्री ने दूसरे ट्ववीट में शशि थरूर को उनकी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर का हवाला दिया। विवेक अग्निहोत्री ने लिखा- क्या ये सच है कि सुनंदा पुष्कर कश्मीरी हिंदू थीं? क्या अटैच किया हुआ स्क्रीनशॉट सच है? अगर हां तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, किसी मृतक को सम्मान देने की खातिर आपको अपने ट्वीट को डिलीट करना चाहिए और उनकी आत्मा से माफी मांगनी चाहिए।

अपने ट्वीट के साथ विवेक अग्निहोत्री ने जिस स्क्रीनशॉट को अटैच किया है, उसमें सुनंदा पुष्कर का पुराना ट्वीट है जिसमें उन्होंने अपने कश्मीरी होने की बात कही थी। उन्हें 1989-91 में हुई कश्मीरी हिंसा पर अपने पति की वजह से अपना स्टैंड लाइट करना पड़ा। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद से लगातार सुर्खियों में है। 11 मार्च को रिलीज हुई 'द कश्मीर फाइल्स' में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकार हैं। द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की कहानी है जिसने लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया है।