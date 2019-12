सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक एवं राजनेता शशि थरूर साहित्य अकादमी 2019 के खिताब से नवाजे जाएंगे। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी के लिए डॉ शशि थरूर, हिन्दी के लिए नंदकिशोर आचार्य, उर्दू के लिए प्रो शाफे किदवई और पंजाबी भाषा के लिए किरपाल कज़ाक समेत 23 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित साहि

नेशनल डेस्क: सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक एवं राजनेता शशि थरूर साहित्य अकादमी 2019 के खिताब से नवाजे जाएंगे। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी के लिए डॉ शशि थरूर, हिन्दी के लिए नंदकिशोर आचार्य, उर्दू के लिए प्रो शाफे किदवई और पंजाबी भाषा के लिए किरपाल कज़ाक समेत 23 भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की बुधवार को घोषणा की।

एक बयान में साहित्य अकादमी के सचिव के. श्रीनिवासराव ने बताया कि अंग्रेजी में कथेतर गद्य ‘An Era of Darkness' के लिए कांग्रेस नेता एवं लोकसभा सदस्य थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उन्होंने बताया कि हिन्दी में नंदकिशोर आचार्य को उनकी कविता ‘छीलते हुए अपने को' के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

राव के मुताबिक, ‘सवनेह-सर सैयद: एक बाज़दीद (जीवनी) के लिए किदवई को पुरस्कृत किया जाएगा। शशि थरूर ने 2016 में ‘एन ऐरा ऑफ डार्कनेस’ किताब लिखी थी। ब्रिटेन में ये किताब Inglorious Empire: What the British Did to India के नाम से छपी थी, जिसकी शुरुआती 6 महीने में ही 50 हजार से अधिक कॉपियां बिक गई थी। किताब में 1857 क्रांति, 1919 का जलियांवाला बाग, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना और फिर अंग्रेजों का भारत से चले जाना, पूरे किस्से के बारे में बताया गया है।