शशि थरूर लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, दाखिल किया नामांकन - सूत्रों का दावा

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में नेताओं की चल रही जद्दोजहद के बीच अब खबर सामने आई है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सांसद ने सोमवार को इस संबंध में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और उनसे पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की मंजूरी ली।



कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, तो फिर चुनाव होना तय है। वहीं, अशोक गहलोत के करीबी सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने अभी तक तय नहीं किया है कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं. वो अभी खुद अध्यक्ष बनने के बारे में सोचने के बजाय इस कोशिश में हैं कि राहुल गांधी ही कमान संभाल लें।

सूत्रों ने यह भी बताया कि इस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने इस धारणा को भी खारिज किया कि इस चुनाव में पार्टी की ओर से कोई ‘आधिकारिक उम्मीदवार’ होगा। उधर, थरूर की सोनिया से मुलाकात की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने कहा कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है और यही पार्टी नेतृत्व का सतत रुख रहा है तथा चुनाव लड़ने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है।

