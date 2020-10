सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग जोड़ का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बुजुर्ग कपल दिल्ली के मालवीय नगर में एक छोटे-से डब्बे में ढाबा चलाते हैं। लॉकडाउन के कारण उनका कामकाज ठप्प हो गया। अब जब अनलॉक हुआ है तब भी लोग डर से अभी बाहर का खाना कम खा रहे हैं जिससे उनके यहां ग्राहक आने कम हो गए हैं।

नेशनल डेस्कः सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग जोड़ का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बुजुर्ग कपल दिल्ली के मालवीय नगर में एक छोटे-से डब्बे में ढाबा चलाते हैं। लॉकडाउन के कारण उनका कामकाज ठप्प हो गया। अब जब अनलॉक हुआ है तब भी लोग डर से अभी बाहर का खाना कम खा रहे हैं जिससे उनके यहां ग्राहक आने कम हो गए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति वायरल वीडियो में अपनी व्यथा सुनाते हैं कि पूरे दिन में उन्होंने सिर्फ 70 रुपए कमाए। इस वीडियो को गौरव वासन नाम के एक यूट्यूबर ने शेयर की।

Baba message for everyone! RT if you Salute #BABAKADHABA pic.twitter.com/Y5xHijbxmm

गौरव का ‘स्वाद ऑफिशियल’ नाम का एक यूट्यूब चैनल जिसमें वो कहां कैसे खाना मिलता है इसकी जानकारी देते हैं। उनके उसी यूट्यूब चैनल पर ‘बाबा का ढाबा’ जो बुजुर्ग दंपत्ति चलाते हैं का वीडियो भी डाला गया। इस वीडियो के वायरल होते ही बड़े-बड़े सेलेब्स बुजुर्ग के समर्थन में आ गए और लोगों से अपील की कि आप भी बाबा के ढाबे पर जाकर आओ। सोशल मीडिया पर भी #BabaKaDaba काफी ट्रेंड कर रहा है। वीडियो वायरल के बाद बाबा के ढाबे पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं ढाबे के मालिक कांता किार ने कहा कि हम जैसे न जाने कितने गरीब होंगे जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा। लोोगं को हमारी ही नहीं ऐसे लोगों की भी मदद करनी चाहिए।

This video completely broke my heart. Dilli waalon please please go eat at बाबा का ढाबा in Malviya Nagar if you get a chance 😢💔 #SupportLocal pic.twitter.com/5B6yEh3k2H