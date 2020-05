देश के विभिन्न हिस्सों में शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी। शराब के शौकीनों को न तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ़ था और न ही आंधी तूफान इनके हौसले पस्त कर सका। इसी बीच नैनीताल का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां ओले और बारिश के बीच भी लोग शराब के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए...

नेशनल डेस्क: देश के विभिन्न हिस्सों में शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी। शराब के शौकीनों को न तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ़ था और न ही आंधी तूफान इनके हौसले पस्त कर सका। इसी बीच नैनीताल का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां ओले और बारिश के बीच भी लोग शराब के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए।

Uttarakhand: Shoppers brave hailstorm to buy liquor at a shop on Mall Road in Nainital today. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/lvU2K1HT2c