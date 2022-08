'तू-तू' कर महिला से बदतमीजी करने वाला 'गालीबाज' श्रीकांत त्यागी के ठंडे पड़े तेवर, पीड़िता को बताया 'बहन'

नेशनल डेस्क: नोएडा सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में नोएडा में महिला से दुर्व्यवहार के मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं नोएडा प्रशासन ने इससे पहले बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी श्रीकांत त्यागी के गैरकानूनी कब्जे को भी गिराया।

वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को स्थानीय अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान आरोपी श्रीकांत त्यागी ने कहा कि मैं घटना पर खेद व्यक्त करता हूं, वह महिला मेरी बहन की तरह है। त्यागी ने आरोप लगाया कि घटना राजनीतिक है और मुझे राजनीतिक रूप से नष्ट करने के लिए किया गया था।

UP |"I express my regret on incident (assaulting & abusing woman in Noida society). She's like my sister, the incident is political & was done to politically decimate me",says Shrikant Tyagi while being taken from the court



