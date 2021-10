हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जारी हुई लिस्ट के मुताबिक, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, और कांग्रेस नेता राज बब्बर, कन्हैया कुमार को कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रुप में नियुक्त किया गया है।

Congress announces 20 star campaigners for all bye-elections to Lok Sabha&Legislative Assembly of Himachal Pradesh to be held on 30th Oct



List includes Bhupesh Baghel, Charanjit S Channi Bhupinder S Hooda, Anand Sharma, Rajeev Shukla, Sachin Pilot, Navjot S Sidhu &Kanhaiya Kumar pic.twitter.com/T3ReARTTZB