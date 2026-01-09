Silver Price Crash: फिर चांदी की कीमतों में भारी गिरावट! 2 दिन में ₹21,000 लुढ़के दाम, क्या अब सोना भी होगा सस्ता?

सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। खासतौर पर चांदी के दाम में ऐसा भूचाल आया है, जिसने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। बीते दो दिनों में चांदी करीब 21 हजार रुपये तक सस्ती हो चुकी है।

नेशनल डेस्क: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। खासतौर पर चांदी के दाम में ऐसा भूचाल आया है, जिसने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। बीते दो दिनों में चांदी करीब 21 हजार रुपये तक सस्ती हो चुकी है। सोमवार रात करीब 7:32 बजे MCX पर चांदी की कीमत में एक झटके में 14,180 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद यह 2,36,425 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।



यह गिरावट पिछले कई महीनों की सबसे बड़ी मानी जा रही है। चांदी के साथ-साथ सोने के दाम में भी कमजोरी देखने को मिली है। MCX पर सोने की कीमत में 1,258 रुपये की गिरावट आई है, जिसके बाद 24 कैरेट सोना 1,36,751 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया।



क्यों क्रैश हुए सोने और चांदी के दाम?

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, कीमती धातुओं में आई इस तेज गिरावट के पीछे तीन बड़े कारण हैं:



इंडेक्स रिबैलेंसिंग का असर

9 से 15 जनवरी के बीच कमोडिटी इंडेक्स में रिबैलेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है। बीते साल चांदी में करीब 150% की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई थी। इसके चलते अब इंडेक्स में चांदी का वेटेज घटाया जा रहा है और कच्चे तेल जैसे अन्य सेक्टर्स को ज्यादा हिस्सेदारी दी जा रही है। इसी कारण बड़े फंड्स चांदी में मुनाफावसूली कर रहे हैं, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ा है।



डॉलर की मजबूती

अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से सोने और चांदी पर नकारात्मक असर पड़ा है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो विदेशी निवेशकों के लिए सोना-चांदी महंगे हो जाते हैं, जिससे इनकी मांग घट जाती है।



वैश्विक अनिश्चितता और ट्रंप की धमकियां

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस पर 500% टैरिफ लगाने की चेतावनी और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितता ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश (Safe Haven) से निकलकर कैश पोजिशन को प्राथमिकता दे रहे हैं।



क्या आगे और गिरेंगे दाम?

जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कुछ अहम स्तरों पर बाजार की नजर रहेगी। चांदी के लिए 2.30 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोने के लिए 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर ये स्तर टूटते हैं, तो कीमतों में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि शादियों के सीजन को देखते हुए निचले स्तरों पर सोने और चांदी में दोबारा खरीदारी लौट सकती है, जिससे कीमतों को कुछ सहारा मिल सकता है।