सिंगर कैलाश खेर पर कर्नाटक में कॉन्सर्ट के दौरान हमला, स्टेज पर फेंकी गई कांच की बोतल

नेशनल डेस्क: सिंगर कैलाश खेर कर्नाटक में हंपी महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे थे, स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान उन पर हमला किया। हालांकि वह इस हमले से बाल-बाल बच गए। कर्नाटक में तीन दिन के हम्पी महोत्सव का आयोजन किया गया था जो रविवार को 29 जनवरी तक चला। इस महोत्सव में कई जाने-माने सिंगर्स ने महोत्सव में परफॉर्मेंस दी।

सिंगर कैलाश खेर ने भी अपने गानों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जिस समय कैलाश खेर स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, उस दौरान 2 लड़कों ने स्टेज पर कैलाश खेर पर शीशे की बोतल फेंक कर मारी। स्टेज पर खेर के साथ खड़ी सिंगर की टीम ने किसी तरह से उनका बचाव किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और हमलावर को अरेस्ट कर लिया।

#Bottle thrown at singer #KailashKher while he was singing in a closing #ceremony of #HampiUtsav #Vijayanagar



Two men were #angry at #Kher for not singing #Kannada songs,

