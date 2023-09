अफ्रीकी यूनियन को G20 की मान्यता देने के समर्थन में आईं सिंगर मेलबेन, Video मैसेज के जरिए PM मोदी के लिए कही बड़ी बात

इंटरनेशनल डेस्कः प्रमुख अफ्रीकी-अमेरिकी हॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका मैरी मिलबेन ने अफ्रीकी संघ को G20 के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की है। यह प्रस्ताव अमेरिका द्वारा समर्थित है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि अफ्रीका भारत के लिए ‘शीर्ष प्राथमिकता' है और यह वैश्विक मामलों में उन लोगों को शामिल करने के लिए जरूरी हो जाता है जिन्हें लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है।



प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का समर्थन करता है। उन्होंने कहा था कि दुनिया के भविष्य के लिए कोई भी योजना सभी के प्रतिनिधित्व और मान्यता के बिना सफल नहीं हो सकती है।



मिलबेन ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘मैं अफ्रीकी संघ को G20 के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव की सराहना करती हूं। वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ अब हमारी दुनिया को प्रभावित करने वाली नीतियों को आकार दे सकता है।'' 1960 के दशक में पनपा ‘ग्लोबल साउथ' शब्द आम तौर पर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

