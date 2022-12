BJP संसदीय दल की बैठक में लगे 'PM मोदी स्वागत है' के नारे...अमित शाह-राजनाथ भी रहे मौजूद

नेशनल डेस्क: गुजरात में मिली प्रचंड जीत के बाद बुधवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य सांसद शामिल हुए। संसद भवन में चल रही भाजपा की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जैसे ही पीएम मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे।

#WATCH | PM Narendra Modi receives a warm welcome at the BJP's Parliamentary meeting which is underway at Parliament. pic.twitter.com/BxJHQodMLP — ANI (@ANI) December 14, 2022