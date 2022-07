इंडिगो के रायपुर-इंदौर उड़ान के केबिन में धुआं देखा गया, डीजीसीए ने जांच शुरू की

नेशनल डेस्क: इंडिगो की रायपुर-इंदौर उड़ान के चालक दल के सदस्यों ने मंगलवार को विमान के गंतव्य पर उतरने के बाद उसमें धुआं देखा। यह जानकारी विमानन नियामक डीजीसीए के अधिकारियों ने बुधवार को दी। अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री विमान से सुरक्षित उतर गए।



A Raipur-Indore IndiGo flight (A320Neo aircraft) was reported by the cabin crew to have smoke coming out from its cabin during Taxi In after landing, yesterday, July 05: DGCA pic.twitter.com/VAr90xniX5