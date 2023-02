स्मृति मंधाना ने तोड़े रिकाॅर्ड, 3.40 करोड़ रूपए में बिक IPL की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी, नहीं रहा खुशी का ठिकाना: Video

नेशनल डेस्क: स्मृति मंधाना शुरूआती महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिये यहां सोमवार को हुई नीलामी में सबसे ज्यादा राशि में बिकने वाली खिलाड़ी रहीं और इस भारतीय उप कप्तान को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने मुंबई इंडियंस को बोली में पछाड़ते हुए 3.40 करोड़ रूपये (410,000 डॉलर) में खरीदा।

बता दें कि स्मृति को खरीदने के लिए आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच जंग देखने को मिली और अंत में बाजी मारते हुए स्मृति को आरसीबी (RCB) ने 3.40 करोड़ रुपए में खरीद लिया। लेडी विराट के नाम से जाने और पहचाने वाली स्मृति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्मृति और उनकी साथी खिलाड़ी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे है।

Wholesome content alert! 🫶🏼 The first ever #WPL player @mandhana_smriti and her team-mates reacting to her signing with RCB 😃 pic.twitter.com/gzRLSllFl2 — JioCinema (@JioCinema) February 13, 2023