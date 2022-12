राहुल जी आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? भागेंगे तो नहीं? लटके-झटके वाले बयान पर स्मृति का पलटवार

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के अमेठी के प्रदेश कांग्रेस नेता अजय राय के सोमवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर दिए गए बयान के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद ट्वीट कर अजय राय पर पलटवार किया है। ईरानी ने कहा कि कि ‘सुना है राहुल गांधी जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है। तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे? डरेंगे तो नहीं?’ दरअसल कांग्रेस नेता अजय राय ने एक प्रेसवार्ता में कहा था कि अमेठी गांधी परिवार की सीट थी, है और हमेशा रहेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, "आपको और मम्मी जी को अपने मायसोगिनिस्ट (महिला विरोधी) गुंडों को एक नया भाषण लेखक लाने की जरूरत है।"



यह पूछे जाने पर कि क्या गांधी अमेठी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, राय ने संवाददाताओं से कहा, "यह गांधी परिवार की सीट रही है। राहुल जी वहां से लोकसभा सांसद रहे हैं। राजीव (गांधी) जी और संजय भी हैं।" गांधी) जी, और उन्होंने इसकी सेवा की है।" अमेठी की ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र की आधी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। स्मृति ईरानी ही आती हैं, 'लताका-झटका' दिखाती हैं और चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी गांधी परिवार की सीट है और यह ऐसी ही रहेगी। राय ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि ''राहुल गांधी को 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ना चाहिए।''



अपने ट्वीट में राहुल गांधी को टैग करते ईरानी ने कहा कि उन्हें "अभद्र तरीके" से घोषणा करने के लिए एक क्षेत्रीय नेता मिला है कि वह अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या मैं यह मान लूं कि आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? दूसरी सीट पर नहीं भागेंगे? डरेंगे नहीं?” बता दें कि स्मृति ईरानी ने 2019 को लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी के हराया था।

PS: You & Mummy ji need to get your mysoginistic goons a new speechwriter.