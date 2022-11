सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के वास्ते धन जुटाने के लिये हो रहा है: NIA महानिदेशक

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत के पास साक्ष्य हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के वास्ते धन जुटाने के लिये किया जा रहा है । उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आतंकवाद के वित्त पोषण से मुकाबला करने के बारे में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा होगी।

Delhi | Social media platforms are used as crowdfunding platforms, & finances raised through such sources are ultimately used for terror purposes. This is an issue which needs to be discussed: NIA DG Dinkar Gupta on 'No Money For Terror' Conference pic.twitter.com/B9wBv4OR5c — ANI (@ANI) November 17, 2022