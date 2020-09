सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कोविड-19 अस्‍पताल के आईसीयू में लगी आग का कारण शॉर्ट सर्किट नहीं बल्कि वेंटिलेटर में हुआ ब्‍लास्‍ट था। दिल दहला देने वाली यह घटना गुजरात के वडोदरा की है। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को अपने पेज पर अपलोड किया है।

A month back, an RTI revealed irregularities in ventilators purchased from BJP-favoured companies, two of which did not have technical clearance, remember?



Today, a sub-standard ventilator purchased from them blasted in a Ahmedabad hospital.



