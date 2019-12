सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ट्रैफिक नियमों को ताक में रखकर एक लापरवाह मां-बाप अपने 10 साल के बच्चे से कार ड्राइव करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह मामला हैदराबाद का है।

An Act of Stupidity or wilful Recklessnes. Video of outer ring road of Hyd on 8.12.19/ 9.32 Am. How these people riskng their lives n also others moving around. Car driven by kid aged around 10 in the presence of parents. check pics in trailing @hydcitypolice @HYDTP @HYDTraffic pic.twitter.com/N4Pg06b2oZ