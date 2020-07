सोशल मीडिया पर इनदिनों दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक चिम्पांजी एक शेर के भूखे बच्चे को दूध पिलाते हुए दिख रहा है। भूख से व्याकुल शेर का बच्चा भी बड़ी मासूमियत के साथ जल्दी-जल्दी दूध पी रहा है।

नई दिल्ली; सोशल मीडिया पर इनदिनों दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक चिम्पांजी एक शेर के भूखे बच्चे को दूध पिलाते हुए दिख रहा है। भूख से व्याकुल शेर का बच्चा भी बड़ी मासूमियत के साथ जल्दी-जल्दी दूध पी रहा है।

The kiss of the foster mother at the end.