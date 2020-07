सोशल मीडिया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाघ और खतरनाक अजगर का आमना सामना हुआ। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने ट्विटर पर अपलोड किया है।

Tiger leaves the way to Python.. pic.twitter.com/87nGHbo0M0