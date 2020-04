सोशल मीडया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वारयल हो रहा है जिसमें एक अजगर ने कुत्ते पर अटैक किया और उसका लिपटकर शिकार किया। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) के ऑफिसर प्रदीप मिश्रा ने पोस्ट किया है।

नई दिल्ली: सोशल मीडया पर इनदिनों एक वीडियो तेजी से वारयल हो रहा है जिसमें एक अजगर ने कुत्ते पर अटैक किया और उसका लिपटकर शिकार किया। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) के ऑफिसर प्रदीप मिश्रा ने पोस्ट किया है।

Pythons are great ambush hunters. It uses its teeth, then quickly wraps coils of its body around the prey and squeezes, and strangulates it to death,



Indian rock python swallows a street dog in Katni Forest.(30.3.2020)@ArpitForest

PC- Timresh Kumre@RandeepHooda@drqayumiitk pic.twitter.com/jdGtMI53r1