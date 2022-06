International Yoga Day : ITBP के जवानों ने भारत-चीन सीमा पर 17000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों पर किया योग

नेशनल डेस्कः अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के वीर जवान भी योग कर रहे हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के वीर जवानों ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश समेत भारत-चीन सीमाओं पर विभिन्न उच्च ऊंचाई वाले हिमालय पर्वतों पर योग किया।

Himveers of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) perform Yoga in Ladakh at 17,000 feet, on the 8th #InternationalDayOfYoga pic.twitter.com/SpmFre6w1J