:गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत से जहां पूरे देश की आंखे नम है तो वहीं इसे लेकर राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अब इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो को जरिए राहुल गांधी को राजनीति ना करने की नसीहत दी है

The Indian Army is a strong army and can defeat China. Rahul Gandhi don’t indulge in politics in this...my son fought in the army and will continue fighting in the army: Father of injured Indian soldier who fought in #GalwanValleyClash (Amateur Video Source) pic.twitter.com/uGOdM2dJkM