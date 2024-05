सोनिया गांधी ने राहुल बाबा को 20 बार लॉन्च किया, लेकिन लॉन्चिंग सफल नहीं रही :अमित शाह

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से भागने के बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह वहां भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ भारी अंतर से चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा राहुल गांधी को "लॉन्च" करने के कई प्रयास विफल रहे और दावा किया कि यह इक्कीसवां प्रयास था।



​​​​​​शीर्ष भाजपा नेता ने यहां बेलगावी जिले में चिक्कोडी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार अन्नासाहेब जोले के लिए एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा, "मोदी जी ने कोशिश की और तुरंत चंद्रयान (चंद्रमा पर मिशन) लॉन्च हो गया। सोनिया गांधी ने राहुल बाबा (राहुल गांधी) नाम के इस 'यान' को बीस बार लॉन्च किया है, लेकिन उनकी लॉन्चिंग सफल नहीं रही।'' शाह ने कहा, ''अमेठी से भागकर उन्होंने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है।'' उन्होंने कहा, "राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का नतीजा बता रहा हूं। बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ आप भारी अंतर से हारेंगे। मेरी बात लिख लेना।"

