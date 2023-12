मल्लिकार्जुन खरगे की तारीफ में बोली सोनिया गांधी- विश्वास है कि खरगे भारत की आत्मा के लिए लड़ाई में पार्टी का नेतृत्व करेंगे

नेशनल डेस्क : कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने जवाहर भवन में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तारीफ करते हुए कहा है कि खरगे एक मजबूत संगठनात्मक नेता हैं और उन पर पूरा विश्वास है कि वह 'भारत की आत्मा' के लिए जारी लड़ाई में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने आगे कहा, "खरगे एक योग्य व्यक्ति हैं जो ' पॉलिटकल इंग्जेमेंट विथ कैम्पैशन, जस्टिस एंड इन्क्लूसिव डेवलपमेंट' जैसी पुस्तक के माध्यम से हमें अपने दृष्टिकोण का परिचय कराते हैं।"



उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार पर भी आलोचना की और कहा, "केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं और सिद्धांतों को नष्ट कर रही है, जिससे भारत की आजादी के बाद से फला-फूला है।" पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने खरगे के लंबे राजनीतिक जीवन और संघर्षों का भी उल्लेख करते हुए कहा, "आज वह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग संवैधानिक और संस्थागत मूल्यों से बेपरवाह हैं और उन सभी संस्थानों, व्यवस्थाओं और सिद्धांतों को नष्ट कर रहे हैं जिनके द्वारा भारत आजादी के बाद से फला-फूला है।"







उन्होंने जोश में बहकर कहा, 'राजनीति में 50 साल एक लंबी अवधि होती है और खरगे जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऊंचाइयां छूने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया और गरीबों के हित में सबसे आगे रहे हैं।' सोनिया गांधी ने आगे कहा, 'खरगे जी ने कभी भी सम्मान और आचरण से समझौता नहीं किया, और उनका यह साहस उन्हें हमारे समर्थन के लायक बनाता है।' इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने खरगे के नेतृत्व में आगामी चुनावों के लिए पूर्ण समर्थन जताया और उनके साथ मिलकर देश के विकास में योगदान देने का संकल्प किया।

50 years is a long period in politics. Shri Mallikarjun Kharge didn't just survive its unpredictable course; he continued to rise higher and higher throughout his political career. Not once did he compromise on his ideology, not once did he drift away from the cause of the poor,… pic.twitter.com/TtCr3POncn — Congress (@INCIndia) November 29, 2023