कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन: सोनिया ने महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन शनिवार को यहां पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश इकाई के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में, चिंतन शिविर में विभिन्न विषयों पर हुई अब तक की चर्चा और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मंथन किया गया।



Interim Congress president Sonia Gandhi presides over a meeting of AICC General Sectaries, In-charges, PCC Presidents & CLPs at the party's Chintan Shivir in Udaipur, Rajasthan.