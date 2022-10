वायुसेना की पूर्वी कमान के प्रमुख बने एसपी धारकर, एयर मार्शल डीके पटनायक की जगह ली

नेशनल डेस्क: एयर मार्शल एस. पी. धारकर ने शनिवार को भारतीय वायु सेना के पूर्वी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के पूर्व महानिदेशक धारकर एयर मार्शल डी. के. पटनायक का स्थान लेंगे। पटनायक शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए।



Air Marshal SP Dharkar today took over as the Eastern Air Commander in Shillong. An experienced fighter pilot with over 3600 hours of flying, he succeeds Air Marshal DK Patnaik who superannuated yesterday: Indian Air Force (IAF) officials pic.twitter.com/OZ9HJH19Xk