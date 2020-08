कोरोना वायरस महामारी के बीच दस दिवसीय गणेश उत्सव की शुरूआत हो गई है। सरकार द्वारा लागू कोविड-19 पाबंदियों के मद्देनजर श्रद्धालुओं ने अपने घरों में पूजा की और मंदिरों में भगवान गणेश के ‘दर्शन'' के लिए ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल किया। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में रविवार सुबह भी शुभ मुहूर्त में पूजा आरती की गई और लड्डू का भोग लगाया जाएगा...

#WATCH Maharashtra: Morning 'aarti' and prayers being performed at the Shri Siddhivinayak Temple in Mumbai on #GaneshChaturthi festival. pic.twitter.com/htcLrAwtkW