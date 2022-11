जमीन विवाद को लेकर दो महिलाओं को जिंदा जमीन में दफनाया, वीडियो हुआ वायरल

अमरावती: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया। दरअसल, जमीनी विवाद के चलते यहां दो महिओं को जिंदा दफन करने की कोशिश की गनीमत यह रह कि समय रहते दोनों महिलाओं को मिट्टी खोद कर उन्हें बाहर निकाल लिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

घटना को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि जमीन विवाद के कारण दोनों महिलाओं को जमीन में दफनाने की कोशिश की गई थी। वायरल इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि दो महिलाओं को उनके कमर तक के मिट्टी में दफन किया गया है और वे बाहर नहीं निकल पा रही है। वीडियो में यह भी दिखा कि एक बुजुर्ग महिला रो रही है।हालांकि कुछ लोग दोनों महिलाओं की मदद कर रहे है। वहां मौजूद लोग मिट्टी को हटाकर महिला को जमीन से बाहर निकाला।

Two women who were reportedly buried by their relatives in #Mandasa mandal of #Srikakulam district on Monday following a land dispute were rescued by locals @NewsFirstKan @Mahatma_Kodiyar @Bharath6KUMAR @pradeeepjourno pic.twitter.com/QfE8QbT4jS — Chandramohan S (@chandratumkur) November 8, 2022