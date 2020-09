देशभर में 103 संस्थान हर्षवर्धन ने कहा कि देशभर में राष्ट्रीय महत्व के 103 संस्थान हैं और आयुर्वेद के क्षेत्र में अब तक ऐसा कोई संस्थान नहीं था। यह देश का सबसे प्राचीन संस्थान है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इसके महत्व को माना है। हाल ही में 65 देशों के छात्र इस संस्थान का दौरा करने आए थे। उन्होंने कहा कि यह संस्थान सभी मानकों और कसौटियों पर खरा उतरा है और इसके चयन में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि देश में आयुर्वेद के कई अच्छे संस्थान हैं और सरकार इन सबको भी आगे बढ़ाने के कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत है और भविष्य में अन्य संस्थानों को भी राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाएगा।

