भीषण गर्मी के बीच स्कूल में 50 छात्र बेहोश,  सुबह की प्रार्थना सभा में मचा हड़कंप

नेशनल डेस्क: बिहार के शेखपुरा जिले के अरियारी ब्लॉक के मनकौल मिडिल स्कूल में आज (29 मई) सुबह भीषण गर्मी के कारण कम से कम 50 छात्र बेहोश हो गए, बता दें कि जिले में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ रहा है। यह घटना तब शुरू हुई जब छात्र प्रार्थना के लिए एक सभा में शामिल हुए और फिर कक्षा में चले गए। पूरे मामले से स्कूल और गांव में हड़कंप मच गया।



बेहोश छात्रों को पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स उपलब्ध कराया गया और एम्बुलेंस नहीं आने के बाद उन्हें तुरंत बाइक, टेम्पो और ई-रिक्शा पर जिले के सदर अस्पताल ले जाया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक सुरेश प्रसाद ने तुरंत सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को घटना के बारे में सूचित किया और एम्बुलेंस का अनुरोध किया। हालाँकि, एम्बुलेंस के देरी से आने से ग्रामीण नाराज हो गए, और उन्होंने सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

हेडमास्टर प्रसाद ने घटना के बारे में बताया और कहा, "8वीं कक्षा के छात्र असेंबली में भाग लेने के बाद कक्षा में बेहोश होने लगे। हमने उन्हें पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स उपलब्ध कराया और एम्बुलेंस को बुलाया। जब वह नहीं पहुंची, तो हमने उन्हें ले जाने के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल किया।" अस्पताल के लिए।"

#WATCH | Bihar: Several students fainted due to heatwave conditions at a school in Sheikhpura. The students were later admitted to a hospital. pic.twitter.com/Mv9Eg3taCJ — ANI (@ANI) May 29, 2024