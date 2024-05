IPL 2024 : KKR की जीत की खुशी में रोते हुए शाहरुख ने बेटी सुहाना को लगाया गले, गौरी को किया KISS

नेशनल डेस्क: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 आखिरकार खत्म हो गया है। आईपीएल का यह सीजन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। मेगा इवेंट का समापन शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद को एकतरफा मैच में हराने के साथ हुआ। केकेआर को सपोर्ट करने पूरा खान खानदान चेपॉक पहुंचा था। स्टेडियम के हर कोने से जश्न को कैमरे में कैद किया गया। इस दौरान शाहरुख और सुहाना का एक बेहद दिल छू लेने वाला वीडियो भी सामने आया है।

Suhana's tears are not only in the joy of #KKR's victory, but also in the love she feels for her father @iamsrk , we know from everything ShahRukh has been through during the last few years and every victory conquered is a reason for joy, he deserves each one of them, I love you pic.twitter.com/xIOkjZmywG — SRKajol🇧🇷 (@SRKajolBrasil) May 26, 2024