सुकेश चंद्रशेखर का एक और लेटर बम, केजरीवाल ने किया था 50 करोड़ के बदले राज्यसभा सीट देने का वादा

नेशनल डेस्क: मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम फोड़ा है। इस लेटर में सुकेश ने इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सतेंद्र जैन को लेकर काफी खुलासे किए है।

लेटर में सुकेश ने 2017 मे डिनर पार्टी का जिक्र किया है जिसमें पार्टी फंड को लेकर काफी बाते लिखी है। इस लेटर में दावा किया गया है कि केजरीवाल की ओर से 50 करोड़ के बदले उसे राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था।



"Kejriwal Ji why you forced me to bring 20-30 individuals to contribute Rs 500 cr to the party in return of seats," reads Sukesh Chandrashekhar's letter that has been confirmed by his lawyer pic.twitter.com/ykRxNsJbyz — ANI (@ANI) November 5, 2022