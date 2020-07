उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थकों ने पायलट गुट की ताकत दिखाने के लिए सोमवार को कांग्रेस विधायकों का एक लघु वीडियो जारी किया। दस सेंकेंड के इस वीडियो को पायलट के प्रवक्ता ने अधिकारिक व्हाट्स एप ग्रुप में जारी किया जिसमें लगभग 16 विधायक एक घेरे

जयपुरः उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थकों ने पायलट गुट की ताकत दिखाने के लिए सोमवार को कांग्रेस विधायकों का एक लघु वीडियो जारी किया। दस सेंकेंड के इस वीडियो को पायलट के प्रवक्ता ने अधिकारिक व्हाट्स एप ग्रुप में जारी किया जिसमें लगभग 16 विधायक एक घेरे में बैठे हुए हैं। इसके अलावा छह अन्य लोग भी वीडियो में मौजूद है लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी। वीडियो में पायलट नहीं दिखाई दिए। इंद्रराज गुर्जर, मुकेश भाखर, हरीश मीणा सहित कुछ विधायकों को देखा जा सकता था।

Haryana: Rajasthan Congress MLAs Inder Raj Gurjar, PR Meena, GR Khatana, and Harish Meena among others, at a hotel in Manesar. (Video released from Sachin Pilot's office of MLAs supporting him) pic.twitter.com/IHToT5tkiR