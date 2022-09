देश के करोड़ों छोटे किसानों का कदम-कदम पर साथ देना, हमारी सरकार की प्राथमिकता: PM मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी घोषणाएं होती थीं, लेकिन किसानों के खाते में कुछ पहुंचता नहीं था। लेकिन डबल इंजन की सरकार, किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही है। इसी सच्ची नीयत के कारण ही देश का, गुजरात का किसान बार-बार हमें आशीर्वाद दे रहा है।

उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों छोटे किसानों का कदम-कदम पर साथ देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि ऐसा ही एक प्रयास है। इस योजना के तहत अब तक देशभर के किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

Initiative of organising a mega medical camp in Surat is appreciable. It will benefit numerous citizens. https://t.co/n1JBfnX1E7 — Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2022