Impossible नहीं I m possible पर जोर जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं होता जो हम नहीं कर पाते। अगर जिंदगी में असफलता है तो सफलता भी जरूर होगी लेकिन कबी हार नहीं माननी चाहिए। दिल और दिमाग को इतना स्ट्रॉग जरूर बनाएं कि हालात कैसे भी हों उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। जितना हो सके स्ट्रेस कम लें। जिंदगी का एक बड़ा सच है जिसे हर किसी को जरूर मान लेना चाहिए, हम जो आज हैं जरूरी नहीं वो कल रहेंगे। जिंदगी का नाम ही बदलना है जो इस बदलवा को स्वीकार कर लेता है वो न कभी हारता न थकता है।

Stories You May Like