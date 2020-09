NCB भेजेगी समन रिया के कबूलनामे और 25 सेलेब्स के नाम लेने के बाद अब NCB ने डोजियर तैयार किया है, इसमें 25 बॉलीवुड कलाकारों के नाम शामिल हैं। इस डोजियर को NCB SIT ने तैयार किया है। लिस्ट में सेलेब्स के नाम A, B, C कैटिगरी में रखे गए हैं और NCB जल्दी ही इन सेलेब्स को समन जारी करेगी। वहीं NCB सुशांत के फार्महाउस के लिए भी रवाना हो गई है। NCB पावना में सुशांत के फार्म हाउस भी तलाशी लेगी।

