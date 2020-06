सुशांत सिंह राजपूत, बिहार में जन्में दिल्ली में पले-बढ़े। एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने लगे। डांस का शौक इन्हें इंडस्ट्री के करीब ले गया। बैकग्राउंड डांसर रहे। 2006 में ऑस्ट्रेलिया में हुई कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या राय के साथ परफॉर्म किया। धीरे-धीरे आगे बढ़े और छोटे परद

मुंबई: सुशांत सिंह राजपूत, बिहार में जन्में दिल्ली में पले-बढ़े। एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने लगे। डांस का शौक इन्हें इंडस्ट्री के करीब ले गया। बैकग्राउंड डांसर रहे। 2006 में ऑस्ट्रेलिया में हुई कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या राय के साथ परफॉर्म किया। धीरे-धीरे आगे बढ़े और छोटे परदे से जुड़ गए। सुशांत की बड़े परदे पर पहली फिल्म ’काय पो छे’ थी, जिसमें वह एक क्रिकेटर का किरदार निभाते नजर आए। इस रोल को निभाने की सलाह सुशांत की बहन मीतू ने दी थी, जो खुद स्टेट लेवल की क्रिकेटर हैं। बस यहीं से सफर शुरू हुआ। बड़े परदे पर सुशांत को सबसे ज्यादा पसंद भी क्रिकेट से जुड़े किरादरों को लेकर ही किया गया।

‘काय पो छे!’ के बाद जब उनकी फिल्म ‘‘एमएसधोनी : द अनटोल्ड स्टोरी” आई तो सुशांत भी कैप्टन कूल कहलाए जाने लगे। कड़ी मेहनत की थी। धोनी की चाल से लेकर बाल तक सब हूबहू अपनाए थे। हैलीकॉप्टर शॉट ऐसा कि धोनी खुद एक पल के लिए यह सोचने पर मजबूर हो गए कि परदे पर सुशांत है या फिर वे। एक इंटरव्यू में सुशांत ने कहा था…, ‘मंजिल से अधिक यात्रा मायने रखती है। धोनी और मेरे ख्यालों में यही एक चीज सामान्य थी और मुझे यह तब महसूस हुआ, जब मैंने फिल्म की शूटिंग शुरू की। मैं अपने भविष्य की चिंता नहीं करता। न मेरा कोई लक्ष्य है। मैं खुद को गंभीरता से भी नहीं लेता। मंजिल से ज्यादा अधिक यात्रा मायने रखती थी। यात्रा तो सुशांत की काबिले तारीफ रही लेकिन मंजिल ऐसी होगी ऐसा नहीं सोचा था। जो सबक सुशांत ने फिल्मों से लिए और दिए, एक बार उन्हें जहन में लाते तो शायद ऐसा न करते। मेरे जहन में जो सबक आया वो फिल्म ‘एमएसधोनी : द अनटोल्ड स्टोरी’ का था। जब धोनी ड्रिपेशन में होते हैं तो वे अपने सीनियर अनिमेश कुमार गांगुली से बातचीत करते हैं…

अनिमेश : जब तुमको फुलटॉस मिलता है तो तुम क्या करता है.?

धोनी : हिट मारता हूं।

अनिमेश: हाफ वॉली मिलता है तो?

धोनी : ड्राइव करता हूं।

अनिमेश : अच्छा आउट स्विंगर हो तो?

धोनी : छोड़ देते हैं।

अनिमेश : अच्छा इन स्विंगर हो तो?

धोनी : डिफेंड करते हैं।

अनिमेश : …और जब तुमको अनप्लेएबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है

धोनी : डक (रोकना) करते हैं।

अनिमेश : बस यही तो लाइफ है। ऐसा समझो ये सब बाउंसर्स है और अभी तुमको डक करना है। इसमें ज्यादा सोचने का क्या है? लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़े ना मिलेगा। मैरिट पर खेलना है और टिके रहना है। the score board will keep moving जो सबक सुशांत को परदे पर उनके सीनियर ने दिया था। अगर उसे अपनी असल जिंदगी में भी अपनाते तो शायद ऐसा न करते। सुशांत तुमने जो रील में निभाया, उसे रियल में भुला दिया।

एक और फिल्म आई थी ‘छिछोरे’। इस फिल्म में सुशांत ने एक तलाकशुदा पिता का किरदार निभाया था जिसका बेटा तनाव से गुजर रहा होता है। फेल होने पर बेटा जब सुसाइड की कोशिश करता है, आईसीयू में बतौर पिता सुशांत अपने बेटे को बताते हैं कि कॉलेज लाइफ में कैसे वे पीछे थे लेकिन जीने का हौसला उन्होंने नहीं छोड़ा और बाद में टॉपर बने। कहते हैं…, ‘मैंने बेटे को यह तो बताया कि चुने जाने पर सेलिब्रेट कैसे करना है, मगर यह नहीं बताया कि अगर वह एग्जाम पास नहीं कर पाया, तो क्या करना है।’ फिल्म में एक सीन में सुशांत कहते हैं…। ‘हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है। इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। शायद यही वो वजह होती है जो इंसान को सुसाइड की राह पर ले जाती है कि कोई बात ही नहीं करना चाहता।, या सुसाइड करने वाला किसी से बात ही नहीं करता।

शायद सुशांत किसी से या फिर सुशांत से कोई बात करता तो ऐसा न होता, पर ऐसा हो गया। सुशांत से किसी ने बात की या नहीं यह तो नहीं मालूम लेकिन कोई बड़ी वजह जरूर रही होगी। अनुष्का शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है… "सुशांत, तुम बहुत जल्दी चले गए। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो इस मुश्किल समय में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। शायद हम ऐसे ही समाज में रहते हैं। तुमने ‘छिछोरे में ठीक ही कहा था…, ‘हम हार जीत, सक्सेस फेल्योर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे इम्पॉर्टेन्ट है तो वह है खुद की जिंदगी। अलविदा सुशांत। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।