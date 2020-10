बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में भले ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों की टीम ने अपनी रिपोटर् सौंप दी है, लेकिन मृतक के पिता के वकील विकास सिंह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पत्र लिखकर नयी फॉरेंसिक टीम गठित करने की मांग की है

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सीबीआई निदेशक को बुधवार को लिखे पत्र में फॉरेंसिक जांच टीम पर कई सवाल खड़े किये हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले को सीबीआई की ओर से गठित किसी अन्य फॉरेंसिक टीम के पास भेजा जाये। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के बारे में मीडिया में खबरें पढ़ रहे हैं। जांच टीम का हिस्सा रहे कुछ डॉक्टर भी टीवी पर बयान दे रहे हैं। हालांकि, बार-बार प्रयास के बाजवूद उन्हें रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई है। यदि लीक रिपोर्ट सही है तो यह अपर्याप्त सबूतों से पक्षपाती निष्कर्ष निकालने वाला है।

#SushantSinghRajput's family lawyer Vikas Singh writes a letter to CBI Director, raising objections over forensic examination report submitted by AIIMS to CBI & calling it faulty.



The letter reads, "Matter needs to be referred to another forensic team to be constituted by CBI." pic.twitter.com/Jlnnusf37C