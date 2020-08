सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती उलझती जा रहा है। इस मामले में ईडी,सीबीआई के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)ने रिया चक्रवर्ती समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं वहीं सुशांत के पिता केके सिंह ने एक वीडियो जारी कर रिया चक्रवर्ती पर खुलकर आरोप लगाए।

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती उलझती जा रहा है। इस मामले में ईडी,सीबीआई के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)ने रिया चक्रवर्ती समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं वहीं सुशांत के पिता केके सिंह ने एक वीडियो जारी कर रिया चक्रवर्ती पर खुलकर आरोप लगाए। केके सिंह के मुताबिक, रिया लंबे समय से सुशांत को जहर पिलाती थी और वह उसकी हत्यारी है। उन्होंने रिया और उसके सहयोगियों को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी टीम रिया और उसके सहयोगियों को जल्दी गिरफ्तार करें और सजा दिलाएं। इस बीच सुशांत केस में सीबीआई जांच के सातवें दिन फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर हलचल तेज हो गई है।

#WATCH Rhea Chakraborty was giving poison to my son, Sushant from a long time, she is his murderer. The investigating agency must arrest her and her associates: KK Singh, #SushantSinghRajput's father pic.twitter.com/EsVpAUlZMt