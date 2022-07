मेरे SMS का रिप्लाई करो...9 साल पुराना ललित मोदी और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का प्राइवेट मैसेज हुआ वायरल

नेशनल डेस्क: देश में आईपीएल की शुरुआत करने वाले बिजनेसमैन ललित मोदी इन दिनों एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है। वहीं अब इस बीच सोशल मीडिया पर ललित और सुष्मिता सेन की पुरानी से लेकर अब तक कई रोमांटिक फोटोज़ भी वायरल होने लगी है।

बता दें कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे है इस बात की जानकारी खुद ललित मोदी ने ट्विटर पर दी। वहीं इस बीच ललित मोदी का साल 2013 में किया एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में ललित ने सुष्मिता को टैग कर लिखा है ‘मेरे SMS का जवाब दो’। यूजर्स इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर कर बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत 9 साल पहले ही हो गई थी।







दरअसल, साल 2013 में ललित मोदी ने ट्वीट कर लिखा था ‘ओके मैं प्रतिबद्ध हूं. आप बहुत दयालु हैं। हालांकि वादे तोड़े जाने के लिए ही होते हैं, कमिटमेंट का सम्मान है, चीयर्स लव। इसके बाद सुष्मिता ने रिप्लाई दिया कि ‘Gotcha 47’। इस पर ललित मोदी ने लिखा ‘मेरे एसएमएस का जवाब दो’।

Okay I commit 😋😋"@thesushmitasen: @LalitKModi u r too kind:)) however, promises are meant to be (cont) pic.twitter.com/JrgEwC1btR — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) April 27, 2013