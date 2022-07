निलंबित सांसदों ने पूरी रात शाही-ठाठ बाठ से दिया धरना!  सुबह ब्रेकफास्ट में इडली-सांभर तो लंच औऱ डिनर में मिला पनीर और चिकन तंदूरी

नेशनल डेस्क: कांग्रेस सांसदों ने महंगाई, कई खाद्य वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लिए जाने का विरोध और अपने चार लोकसभा सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए बुधवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। वहीं इस बीच राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने 50 घंटे के अपने विरोध पर हैं। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास खुले आकाश के नीचे उन्होंने रात गुजारी।

बता दें कि सोमवार एवं मंगलवार को निलंबित हुए 20 सांसदों में 7 सांसद टीएमसी के, 6 डीएमके के, 3 टीआरएस के, 2 माकपा के और भाकपा एवं आप का 1-1 सांसद शामिल हैं। राज्यसभा में हंगामा करने पर इन सांसदों को पूरे सप्ताह के लिए निलंबित किया गया है।



