VIDEO: जब शाही घोड़े पर बैठ ठाठ-बाठ से खाना डिलेवरी करने निकला Swiggy Boy... देखते रह गए लोग

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर अकसर नए नए वीडियो वायरल होते रहते हैं ऐसे में एक Swiggy के एक डिलेवरी बॉय का चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह घोड़े पर सवार होकर खाना डिलेवर करने जा रहा है।

आम तौर पर डिलेवरी बॉय बाइक या साइकल के जरिए लोगों के घर तक खाना को पहुंचाते है, लेकिन इस Swiggy बॉय के अजीब तरीके ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस 6 सिकेन्ड के वीडियो को 'Just a vibe' नामक एक यूट्यूब अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है। वायरल वीडियो दिख रहा हैकि भीड़-भाड़ वाले सड़क पर कैसे ये Swiggy बॉय घोड़े पर सवारहोकर खाना डिलवरी करने जा रहा है। इस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि मुंबई में हो रही भारी बारिश के चलते इस डिलेवरी बॉय ने घोड़े पर सवार होकर खाना पहुंचाने का विकल्प चुना होगा।

In the midst of #Mumbai's heavy downpour, a @Swiggy delivery employee made headlines online by delivering food packages on a horse. pic.twitter.com/0XsYyLA1QF