केजरीवाल का मंगलवार को कोरोना टेस्ट होगा। न्यूज चैनल पर जैसे ही केजरीवाल के अस्वस्थ होने की खबरें चलीं तो लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे। कई यूजर्स ने लिखा कि आप हमारे हीरो हो, आपने दिल्ली को एक परिवार की तरह माना, please take care.

