तमिलनाडु : मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी, इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश

मौसम विभाग ने गुरुवार को दक्षिणी तमिलनाडु के तीन जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। क्षेत्र में वायुमंडलीय हलचल के कारण मौसम की स्थिति प्रभावित हो रही है।

चेन्नई : मौसम विभाग ने गुरुवार को दक्षिणी तमिलनाडु के तीन जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। क्षेत्र में वायुमंडलीय हलचल के कारण मौसम की स्थिति प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के दौरान थेनी, डिंडीगुल और मदुरै जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में बनी वायुमंडलीय हलचल के कारण राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि पश्चिमी घाट से सटे जिलों, उत्तरी तमिलनाडु और राज्य के दक्षिणी हिस्सों में एक-दो जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। जिन इलाकों में तेज बारिश होगी, वहां गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है।

चेन्नई में मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रहने की उम्मीद है, और गुरुवार को शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अलग-अलग इलाकों में बारिश की स्थिति अलग-अलग हो सकती है; कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है, जबकि अन्य इलाके काफी हद तक सूखे रह सकते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार को दक्षिणी तमिलनाडु में भारी बारिश का दायरा बढ़ने का अनुमान जताया है। सात जिलों थेनी, डिंडीगुल, मदुरै, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई और शिवगंगा में शुक्रवार को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में भी इसी दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसका मतलब है कि राज्य के कई जिलों में मौसम बारिश वाला बना रह सकता है। यह पूर्वानुमान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु में अभी पूर्वोत्तर मानसून का मौसम चल रहा है। राज्य की कुल वार्षिक बारिश का एक बड़ा हिस्सा इसी दौरान होता है, खासकर तटीय और दक्षिणी जिलों में। इस दौरान होने वाली बारिश जलाशयों, सिंचाई टैंकों और भूजल संसाधनों को फिर से भरने में अहम भूमिका निभाती है। हालांकि, तेज बारिश से वाहन चालकों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है।

ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो दिनों तक दक्षिणी जिले मुख्य रूप से चिंता का विषय बने रहेंगे और शुक्रवार को भारी बारिश का असर कुछ और जिलों तक फैल सकता है। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे बारिश की तीव्रता, आंधी-तूफान और जिला-स्तरीय पूर्वानुमानों में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक मौसम बुलेटिन देखते रहें।

