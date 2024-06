धरती पर ही नहीं, समुद्र तल से 40,000 फीट ऊपर मनाया गया टीम इंडिया की जीत का जश्न (VIDEO)

नेशनल डेस्क: टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में टीम इंडिया की जीत ने पूरे देश को दिवाली की याद दिला दी। जीत का जश्न भारतीयों ने न केवल धरती पर मनाया, बल्कि हवा में भी मनाया - समुद्र तल से 40,000 फीट ऊपर। एक्स पर एक यूजर विनम्र लोंगानी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में लंदन जाने वाली विस्तारा फ्लाइट के यात्री बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। लोंगानी के अनुसार, यह वीडियो उनके दोस्त ने उनके साथ शेयर किया था, जो फ्लाइट में थे और अपने लैपटॉप पर मैच लाइव देख रहे थे।



लोंगानी ने पोस्ट में लिखा, "टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया की जीत का जश्न 40,000 फीट की ऊंचाई पर @airvistara की फ्लाइट में लंदन के रास्ते मनाया जा रहा है! मेरे दोस्त @i_hardeepsingh (पीले रंग में लैपटॉप पर मैच देख रहे हैं) ने मुझे यह भेजा है। आपको इन-फ्लाइट वाई-फाई पसंद आएगा।" विस्तारा विमान में सवार यात्री हरदीप सिंह, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, ने उड़ान के दौरान वाई-फाई सेवा और निर्बाध लाइव मैच स्ट्रीमिंग के लिए एयरलाइन को धन्यवाद दिया।



#TeamIndia's win of the #T20WorldCup2024 being celebrated 40,000 ft in the air on a @airvistara flight enroute #London !

My friend @i_hardeepsingh (in yellow watching the match on his laptop) just sent me this.

You have got to love In-flight WiFi !#AvGeek #PaxEx pic.twitter.com/ouJWLQX5iM — VT-VLO (@Vinamralongani) June 29, 2024